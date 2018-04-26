Курс доллара превысил 63 руб. впервые с 12 апреля

Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 68 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 63,04 рубля впервые с 12 апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на бирже по состоянию на 11:03 мск увеличился на 55 копеек - до 76,46 рубля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





