Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Курс доллара превысил 63 руб. впервые с 12 апреля


Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 68 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 63,04 рубля впервые с 12 апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро на бирже по состоянию на 11:03 мск увеличился на 55 копеек - до 76,46 рубля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации