С 13-го по 19-е апреля в Ереване появилось на свет 350 детей

По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 13-го по 19-е апреля в столице появилось на свет 350 детей-197 мальчиков и 153 девочки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 37279 граждан.