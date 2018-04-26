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С 13-го по 19-е апреля в Ереване появилось на свет 350 детей


По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 13-го по 19-е апреля в столице появилось на свет 350 детей-197 мальчиков и 153 девочки. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратилось 37279 граждан.


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