В Ереване за ночь на особо охраняемую площадку доставлено 18 автомобилей без номеров

В Ереване было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Прошлой ночью во время патрулирования городских улиц сотрудниками ППС было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. По отношению к водителям указанных автомобилей были составлены акты об административном правонарушении. Мероприятия по наведению порядка продолжаются. Водителей призываем соблюдать ПДД»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.