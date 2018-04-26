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В Ереване за ночь на особо охраняемую площадку доставлено 18 автомобилей без номеров


В Ереване было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. Об этом «Арменпресс»  сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

 «Прошлой ночью во время патрулирования городских улиц сотрудниками ППС было обнаружено и доставлено на особо охраняемую площадку 18 автомобилей без номерных знаков. По отношению к водителям указанных автомобилей были составлены акты об административном правонарушении. Мероприятия по наведению порядка продолжаются. Водителей призываем соблюдать ПДД»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.


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