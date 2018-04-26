ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба военно-воздушных сил.

Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.