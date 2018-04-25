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Областной муниципалитет Ширака опровергает сообщения об отставке губернатора Артура Хачатряна


Областной муниципалитет Ширака опровергает сообщения об отставке губернатора Артура Хачатряна. Как сообщает Арменпресс, отдел информации и связей с общественностью Ширакского областного муниципалитета сообщает, что слухи об отставке губернатора Артура Хачатряна не соответствуют действительности.

Отмечается, что на данный момент нет ничего подобного.


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