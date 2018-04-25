Карапетян и Свитальский отметили важность урегулирования внутриполитической ситуации путем диалога

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян 25 апреля принял руководителя делегации Европейского Союза в Армении, посла Петра Свитальского. Стороны коснулись внутриполитической ситуации в Армении, подчеркнув важность ее урегулирования посредством диалога и в рамках Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, говоря о своем предложении президенту Республики Армения организовать встречу с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских политических сил, и.о. премьер подчеркнул, что все вопросы могут быть обсуждены за столом переговоров.

Посол Петр Свитальский сообщил, что он также провел встречи с представителями заинтересованных сторон, подчеркнув важность взаимосогласованного урегулирования ситуации.