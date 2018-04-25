Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявляет о прекращении участия в политической коалиции. Как сообщает Арменпресс, партия опубликовала заявление, которое представляем полностью:

«В результате народного движения в Армении возникла ситуация, которая в течение нескольких дней держит в напряжении все общество.

К счастью, до сих пор удалось избежать наихудших сценариев развития. В последние дни АРФ «Дашнакцутюн» последовательно стремилась посредством диалога найти приемлемое и разумное решение в интересах страны и народа.

Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что нынешняя ситуация должна решаться исключительно в рамках конституционности и законов.

Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции.

Таким образом, Национальное Собрание должно избрать имеющего доверие народа премьер-министра для формирования правительства, программа внутренней и внешней политику которого должна преследовать следующие цели:

а) разрядить внутреннюю политическую напряженность;

б) преодолеть политический кризис;

в) гарантировать решение накопившихся проблем, определяя четкие приоритеты;

г) подготовить и провести внеочередные парламентские выборы в полноценных демократических условиях».