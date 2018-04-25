Первый международный конкурс оперных вокалистов пройдет в Тбилиси

Первый международный конкурс вокалистов OPERA CROWN пройдет в Тбилисском театре оперы и балета им. Палиашвили с 30 апреля по 5 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщают организаторы мероприятия.

В конкурсе примут участие 50 исполнителей из 20 стран мира. В том числе за главный приз поборются конкурсанты из Грузии, России, Италии, Франции, США, Греции, Армении.

В отборочном туре приняли участие до 300 конкурсантов. Председателем жюри первого OPERA CROWN избран художественный руководитель Тбилисского театра оперы и балета Бадри Маисурадзе.

В состав жюри входят: легендарная американская сопрано Грейс Бамбри, грузинское сопрано Маквала Касрашвили, артист лондонского королевского театра Ковент-Гарден Питер Марио Катона, артист нью-йоркского "Метрополитен-опера" Джонатан Френд, Илиас Цемпетонидис из парижской "Национальной оперы", Кристина Шепельман из барселонского Большого театра "Лисео", Ольга Ростропович из Центра оперного пения Галины Вишневской и другие.