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В ходе акций протеста в Армении было зафиксировано 16 случаев физического насилия в отношении журналистов


В ходе акций протеста в Армении было зафиксировано примерно 27 случаев нарушения прав журналистов.  Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава Комитета по защите свободе слова Ашот Меликян. 

По его словам, за эти дни было зафиксировано 16 случаев физического насилия в отношении журналистов.

Он поблагодарил всех журналистов, которые самоотверженно вели освещение всех драматических событий в Армении, часто рискуя здоровьем и жизнью.

Как сказал Меликян, особенно активно работали представители он-лайн-медиа. По его словам, поскольку события все еще развиваются, пресса будет продолжать освещение всех драматических событий в Армении, и в этих условиях не исключены новые случаи насилия.


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