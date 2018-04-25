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Песков: РФ надеется, что консенсус в Армении будет найден в ближайшее время


Россия по-прежнему считает события в Армении, где продолжаются протесты оппозиции, внутренним делом этой страны и рассчитывает, что ситуация там будет в ближайшее время урегулирована на основе консенсусного решения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он подчеркнул, что позиция Кремля по ситуации в Армении не изменилась. "Мы по-прежнему считаем, что это внутреннее дело [Армении] и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время", - сказал Песков. "Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию", - добавил представитель Кремля.




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