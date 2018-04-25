В Ереване произошло ДТП: есть двое погибших, водитель задержан

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели двоих человек в результате наезда. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. Водитель машины задержан.

По предварительным данным, около 22 часов 24 апреля на ереванской улице Араратян автомобиль «Мерседес» сбил пешеходов Г.Абовяна и А.Чилингаряна. От полученных травм оба погибли. После этого автомобиль врезался в ограждение, в результате чего пострадали трое пассажиров, которые были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 242 УК. В ходе расследования выяснилось, что в крови водителя обнаружен алкоголь -0,937 промилле.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.