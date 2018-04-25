Германия выделит Сирии дополнительно €1 млрд в качестве гуманитарной помощи

Германия выделит дополнительно €1 млрд в качестве гуманитарной помощи Сирии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил МИД ФРГ.

"Мы не можем оставить жителей Сирии в одиночестве", - приводит ведомство слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Еще 18 апреля, выступая в Бундестаге, министр сообщил, что власти ФРГ намерены увеличить объем помощи Сирии. "Мы до сих пор предоставили более €2 млрд и должны будем еще большего достигнуть", - заявил он.

Германия в прошлом году выделила €720 млн в качестве гуманитарной помощи Сирии. С начала конфликта в 2012 году ФРГ предоставила ближневосточной стране в общей сложности €2,2 млрд.





