На улице Шираки произошло ДТП: есть 2 погибших

На улице Шираки произошло ДТП, в котором было 2 погибших и 3 пострадавших. Состояние 3 пострадавших оценивается как средней тяжести. Подвергнутые наезду двое граждан погибли, один – на месте, другой – по дороге в больницу.

В беседе с «Арменпресс» заведующий отделением реанимации МЦ «Эребуни» Армен Мурадян сказал, что сегодня пострадавшие будут переведены в палаты.

Накануне, 24 апреля, в 21:36 по местному времени, в Службу спасения МЧС Армении «911» поступил сигнал о том, что на улице Ширака в Ереване близ Центрального сборного пункта Минобороны Армении произошло ДТП, есть пострадавший, которому необходима помощь спасателей.

На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда МЧС Армении.

Выяснилось, что М.Г. (1959 г.р.) на автомобиле марки «Mersedes C» сбил Г.А. и А. (фамилию не удалось выяснить), затем врезался в решетку зала ожиданий Центрального сборного пункта Минобороны Армении. Вследствие аварии Г.А. скончался на месте трагедии, а А. – по дороге в медицинский центр «Эребуни».

Пассажиры автомобиля – М.Е. (1966 г.р.), С.С. (1977 г.р.) и С.Г. (1965 г.р.) – с различными повреждениями были госпитализированы в МЦ «Эребуни», где врачи оценили состояние здоровья пострадавших как тяжелое.

Отмечается, что спасатели закрыли вентиль газового баллона, отключили питание автомобиля и помогли перенести тело Г.А. в машину службы морга.

Как сообщают из МЦ «Эребуни», водитель М.Г. с травмами обратился в больницу. Врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.