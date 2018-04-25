Авиакомпания Germania входит на армянский рынок

Немецкая авиакомпания Germania подала заявку в Главное управление гражданской авиации Армении (ГУГА) на осуществление регулярных авиарейсов по маршруту Берлин-Ереван-Берлин. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ГУГА РА.

Старт осуществлению полетов будет дан 16 июня. Рейсы будут выполняться с частотой раз в неделю.