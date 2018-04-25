США призывают Армению идти путем переговоров

Госдеп США распространил заявление о происходящих в Армении событиях, призывая идти путем переговоров. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила:

«В ближайшие дни для народа Армении и избранных им лидеров открываются исторические возможности, поскольку они начинают процесс формирования правительства.

Призываем все стороны проявить конструктивный подход в рамках Конституции Армении, обеспечив мирную передачу власти в законных условиях.

Предполагаем тесно сотрудничать с новым правительством по вопросам, представляющим интерес для США и Армении.

Как друзья и партнеры Армении, мы призываем армянский народ идти путем переговоров, чтобы сформировать свое суверенное будущее демократическим и мирным путем».