США призывают Армению идти путем переговоров
08:59, 25 Апрель, 2018
Госдеп США распространил заявление о происходящих в Армении событиях, призывая идти путем переговоров. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила:
«В ближайшие дни для народа Армении и избранных им лидеров открываются исторические возможности, поскольку они начинают процесс формирования правительства.
Призываем все стороны проявить конструктивный подход в рамках Конституции Армении, обеспечив мирную передачу власти в законных условиях.
Предполагаем тесно сотрудничать с новым правительством по вопросам, представляющим интерес для США и Армении.Как друзья и партнеры Армении, мы призываем армянский народ идти путем переговоров, чтобы сформировать свое суверенное будущее демократическим и мирным путем».