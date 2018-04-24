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Открытие центра креативных технологий «Тумо» в Париже запланировано на сентябрь текущего года


Открытие центра креативных технологий «Тумо» в Париже запланировано на сентябрь текущего года, сообщила мэр Парижа Энн Идальго, добавив, что это может послужить сигналом для открытия подобных центров в других городах мира, в том числе в Лос-Анджелесе.

«Мы работаем над реализацией этих проектов с решимостью и будем делать все для его реализации», - как сообщает Арменпресс, сказала Идальго.




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