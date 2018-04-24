Посол Франции высоко оценивает мирный исход внутриполитических событий Армении       

Армения имеет активное и демократическое общество. В беседе с Арменпресс такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись внутриполитических событий

«Сегодня утром президент Франции Эммануэль Макрон направил послание президенту Армении в поддержку армянского народа и ради дружбы (послание по случаю 103-й годовщины Геноцида армян – ред.). Самое главное, что эти события имели мирный исход», - сказал посол.

Серж Саргсян подал 23 апреля в отставку с должности премьер-министра Армении. Этому событию предварили 10-дневные митинги и акции протеста, которые возглавлял депутат Национального собрания Никол Пашинян.

“Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я ни на одно из них не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, поста премьер-министра Армении”, - отметил Серж Саргсян.