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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении встретился с президентом Группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян встретился с президентом Группы компаний «Ташир», учредителем Клуба инвесторов Армении Самвелом Карапетяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили внутреннюю ситуацию в стране, а также рассмотрели бизнес-среду и реформы в экономической сфере.

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра и бизнесмен обсудили процесс инвестиционных проектов, проводимых Клубом инвесторов Армении. Самвел Карапетян заверил, что все стартовавшие проекты будут продолжительными.


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