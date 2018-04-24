Исполняющий обязанности премьер-министра Армении встретился с президентом Группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян встретился с президентом Группы компаний «Ташир», учредителем Клуба инвесторов Армении Самвелом Карапетяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили внутреннюю ситуацию в стране, а также рассмотрели бизнес-среду и реформы в экономической сфере.

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра и бизнесмен обсудили процесс инвестиционных проектов, проводимых Клубом инвесторов Армении. Самвел Карапетян заверил, что все стартовавшие проекты будут продолжительными.