Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Китаянка попала в больницу из-за упавшей на нее с "неба" собаки


Жительница Китая попала в больницу после того, как на нее упала собака. Инцидент засняла камера видеонаблюдения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, что женщина подходила к подъезду жилого дома, когда сверху на нее упал пес. Удар пришелся в голову и шею, и она потеряла сознание. Животное убежало.

Очевидцы вызвали скорую. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и травму шеи.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет владельца собаки.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации