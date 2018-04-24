Армянская армия способна противостоять любому посягательству противника: состоялась встреча Карапетяна с Вигеном Саркисяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян 24 апреля провел встречу с и.о. министра обороны Вигеном Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян подчеркнул, что армия была и остаётся в зоне постоянной заботы государства и будет находиться в центре его внимания. И.О. премьер-министра отметил, что начатые в вооружённых силах реформы должны продолжаться, и всё должно делаться для непрерывной модернизации армянских вооружённых сил и ещё большего укрепления армии.

Виген Саркисян доложил, что вооружённые силы продолжают с большой готовностью выполнять возложенные на них функции, обеспечивая обороноспособность страны и охраняя неприкосновенность границ.

И.о. министра заверил, что армянская армия способна отразить любое поползновение противника и в случае необходимости оказать достойное противодействие.