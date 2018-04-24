Память о Геноциде и его уроки относятся к каждому из нас: послание Макрона президенту Армении

Шрезидент Франции Эмманюэль Макрон направил по случаю 103-й годовщины Геноцида армян послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В послании сказано:

«Г-н президент,

Мы вспоминаем вместе с вами уничтожение в Константинополе 24-го апреля 1915 года 600 представителей армянской интеллигенции, что положило начало первому геноциду 20-го века. Мы никогда не забудем убитых мужчин, женщин и детей, которые погибли на путях изгнания от голода, холода и истощения.

Франция, которая голосами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса, Жана Жореса осудила геноцид армян в Османской империи, приняла многих выживших армян. Первым международным откликом стало совместное заявление, сделанное 24-го мая 1915 года Францией, Россией и Великобританией, в котором погромы и резня армян охарактеризованы, как «преступление против человечества и цивилизации», за которое ответственность возлагалась на турецкое правительство.

Французский флот под огнем смог спасти 4000 беженцев из Муса-Лера. Память о Геноциде и его уроки относятся к каждому из нас.

Сегодян, в 103-ю годовщину Геноцида армян, мы направляем вам и вашему народу самые дружественные и теплые чувства и мысли.

Прошу принять уверения в уважении».