Президент Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки

Президент Армении Армен Саркисян 23 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с армяно-американским сотрудничеством.

Собеседники также коснулись вопросов, касающихся продолжающихся в Армении акций протеста. Президент Саргсян и посол Миллс согласились с тем, что единственным способом достижения значимого решения является добросовестный политический диалог.