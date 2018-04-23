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Президент Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки


Президент Армении Армен Саркисян 23 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с армяно-американским сотрудничеством.

Собеседники также коснулись вопросов, касающихся продолжающихся в Армении акций протеста. Президент Саргсян и посол Миллс согласились с тем, что единственным способом достижения значимого решения является добросовестный политический диалог.




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