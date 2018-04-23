Азиатские индексы - 23-04-18

ТОКИО, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 22088.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.02% и составил 1750.79 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 3068.01 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 30254.40 пункта.