Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым предложил осуществлять сопряженное развитие проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Один пояс, один путь". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник МИД КНР.

"[Стороны] достигли важных договоренностей, в соответствии с которыми нам необходимо содействовать сопряжению [инициативы] "Один пояс, один путь" и [проектов] ЕАЭС, - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт внешнеполитического ведомства. - Необходимо оказывать друг другу поддержку на международной арене при решении насущных вопросов".

Си Цзиньпин также предложил российской стороне совместно действовать в направлении защиты общепринятых правовых норм.

"Нам необходимо совместно защищать общепринятые принципы международных отношений, опирающиеся на нормы международного права", - сказал председатель КНР.

По его словам, для этого Китай и Россия должны постоянно наращивать взаимодействие на таких площадках, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, G20.

"Нам следует объединить усилия со всеми прочими странами для формирования международных отношений нового типа", - резюмировал Си Цзиньпин.

Глава российского МИД находится в Пекине с двухдневным визитом, в рамках которого состоялась его встреча с китайским коллегой Ван И.

24 апреля Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.





