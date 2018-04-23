Мировой объем утечек данных в 2017 году вырос в 4,2 раза

Мировой объем утечек информации и скомпрометированных данных в 2017 году вырос в 4,2 раза по сравнению с 2016 годом до 13,3 млрд записей, как передает Арменпресс, об этом говорится в исследовании InfoWatch.

За год было зафиксировано 2,13 тыс. случаев утечки данных - на 37% больше показателя 2016 года.

В InfoWatch указывают, что 99% объема украденных данных приходится на 39 мега-утечек объемом от 10 млн записей каждая. За год число таких утечек сократилось на 12%, тогда как объем скомпрометированных записей на одну мега-утечку увеличился почти в 5 раз (до 336 млн записей).

В 2017 году доля утечек персональных данных составила 64,8% от их общего объема, платежной информации - 21,1%, коммерческой тайны - 8%, гостайны - 6,1%.

В прошлом году в 70% случаев основным каналом утечки данных стал интернет (браузеры, облачные сервисы), еще в 13,3% случаев утечки произошли через электронную почту.

Доля утечек в мире с последующим использованием скомпрометированной информации для извлечения личной выгоды выросла до 11%, отмечают эксперты InfoWatch.