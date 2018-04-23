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"Ъ" рассказал о планах России безвозмездно поставить Сирии С-300 в ближайшее время


Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" на безвозмездной основе, как передает Арменпресс, об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

"Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен", - сообщает газета со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

По данным газеты, безвозмездная поставка "Фаворитов" призвана ускорить создание эшелонированной системы сирийской ПВО, способной прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов.

Опрошенные "Ъ" эксперты ожидают негативной реакции израильских официальных лиц на планы поставки С-300 в Сирию, они не исключают удара Израиля по сирийским ЗРК.

 

 




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