Лавров: Россия и Китай являются гарантами международной стабильности

Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международных договоренностей играет важнейшую роль в укреплении стабильности на планете. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

"Консолидированная линия России и Китая на строгое соблюдение международного права играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире", - сказал он.

По словам министра, развитие стратегического партнерства с КНР является одним из основных приоритетов российской внешней политики. "Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов и в текущем году", - подчеркнул Лавров. В свою очередь Ван И отметил, что дальнейшее укрепление российско-китайских отношений отвечает интересам обеих стран.





