Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 10 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов
Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 10 случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов, освещающих ход акций протеста сторонников Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Независимого профсоюза журналистов Левон Сардарян.
«2 случая из 10 произошли с одним и тем же человеком – Тирайром Мурадяном. Среди подвергшихся насилию журналистов – Арус Акопян, Ани Григорян, Артак Хулян, Лиана Егиазарян, Ованес Саргсян. Последний случай насилия в отношении журналистов зарегистрирован вечером 22-го апреля, после 22:00, в отношении корреспондента «Радиолур» Азы Саргсян»,- сказал руководитель Независимого профсоюза журналистов Левон Сардарян.
По его словам, насилие применялось и в отношении граждан-участников акций протеста сторонников Никола Пашиняна.
Как сказал руководитель Независимого профсоюза журналистов Левон Сардарян, полиция получила строгое указание не препятствовать деятельности журналистов, в то же время, были случаи, когда деятельности журналистов препятствовали граждане, а присутствовашие там полицейские этому не помешали. Примером этому является инцидент с Арус Акопян 21-го апреля в Арташате.
По его мнению, направленные против журналистов действия не имели системного характера, и были результатом неподобающих действий некоторых лиц и полицейских.
Вечером 13 апреля на Площади Свободы в Ереване состоялся совместный митинг трех оппозиционных инициатив, выступающих против премьерства 3-го президента Армении Сержа Саргсяна. Митинг организовали инициатива «Мой шаг» во главе с руководителем оппозиционной парламентской фракции «Елк», вместе с представителями других гражданских инициатив. Ранее Никол Пашинян объявил о реализации программы действий «14+4» – 14-дневного протестного шествия «Мой шаг» по 7 крупным городам Армении и 4-дневных митингов в Ереване. Н. Пашинян заявил о начале круглосуточных митингов в Ереване. Протестующие заняли Площадь Франции. После того как митингующие заблокировали площадь, дорожное движение в центре столицы оказалось парализовано. 13 апреля оппозиционеры ворвались в здание Ереванского государственного университета, призывая студентов к массовым забастовкам. 14 апреля митингующие временно захватили здание Общественного радио Армении, но покинули его после того, как Никол Пашинян обратился с призывом к народу собраться на митинги. Вечером 15 апреля Никол Пашинян на Площади Франции в Ереване, которая была перекрыта митингующими, обнародовал программу действий массового гражданского неповиновения. Он призвал граждан присоединяться к акции, перекрывать движение транспорта на узловых перекрестках столицы, а также блокировать здание парламента и работу метрополитена.
С утра 16 апреля было парализовано движение на всех центральных улицах Еревана. Начались столкновения протестующих с полицией. Полиция после этого начала применять спецредства, пострадали не только протестующие и Н. Пашинян, но и полицейские. Полиция дала срок на прекращение акции, предупредив в противном случае применить силу и разогнать митинг. Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян и его сторонники 17 апреля провели митинг на площади Республики.
Депутат НС Армении Никол Пашинян и его сторонники 18-22-го апреля продолжали акции протеста, перекрывали движение на различных улицах и перекрестках Еревана.
Ежевечерне на площади Республики в Ереване проходили митинги депутата НС Никола Пашиняна и его сторонников. После митингов проводились шествия демонстрантов.
Полиция Армении неоднократно распространяла заявления, в которых призывала прекратить незаконные митинги и шествия.
В ходе акций протеста полиция массово подвергала приводу участников акций. Утром 22-го апреля состоялась встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Сержем Саргсяном, однако переговоры между ними не состоялись.
Вскоре после этого депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаэлян, Арарат Мирзоян были задержаны. С целью предотвращения преступления в рамках рассматриваемого следователем СОУ РА и по непосредственно возникшему подозрению в умышленной организации и проведения акции с нарушением установленного порядка, на основании ч.2 ст. 96 Конституции РА арестованы депутаты НС РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
Как сообщили в Прокуратуре РА, указанные лица арестованы в момент совершения поступков, которые возникли, когда они 13 апреля, нарушая закон РА «О свободе собраний», организовали и провели митинги, игнорируя ограничения, установленные полномочным органом – мэрией Еревана. А также 19-22 апреля в разных районах Еревана организовали собрания, о которых не информировали полномочные органы, как это установлено законом.
Весь день 22-го апреля акции протеста продолжались, вечером на площади Республики состоялся митинг.23-го апреля продолжаются акции протеста, начатые еще 13-го апреля. Движение перекрыто на улицах Рубинянца, Налбандяна-Саят-Нова, Сарьяна, на проспекте Маштоца у Крытого рынка, на мосту Победы. В шествиях участвуют студенты различных ВУЗов.