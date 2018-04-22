Премьер напомнил о горьких и жестоких днях нашей истории: Карен Карапетян о встрече Саргсян-Пашинян

Первый заместитель премьер-министра Армении Карен Карапетян отреагировал на доводы оппозиции, которые утверждают, что замечания премьер-министра Сержа Саргсяна о событиях 1 марта 2008 года во время сегодняшней встречи с лидером оппозиции Николом Пашиняном были угрозой повторения этих событий.

Как сообщает Арменпресс, Карапетян заявил журналистам, что замечание премьер-министра было не угрозой, а напоминанием о горьких и жестоких днях нашей истории.

«Я уверен, что все должны делать выводы из этого», - сказал первый заместитель премьер-министра.

Комментируя результаты встречи Саргсян-Пашинян, Карапетян подчеркнул, что все, включая его самого, ожидали, что эта встреча даст определенные варианты, определенную дорожную карту для того, чтобы найти выход из этой ситуации.

«Переговоры или диалог предполагают, что кто-то приходит говорить, слушать друг друга, возможно, найти решение, возможно, нет. Но когда встреча ультимативна, то это не диалог», - сказал он.

По его словам, очевидно, что одна из сторон приходила не на переговоры, приходила не с логикой того, чтобы попытаться найти решение.