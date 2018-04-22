Что имел в виду Серж Саргсян, сказав «вы не извлекли уроков из 1 марта»? – News.am разъясняет спикер

Новоназначенный пресс-спикер премьер-министра Сержа Саргсяна Ованес Никогосян прокомментировал выражение «вы не извлекли уроков из 1 марта».

Как передает Арменпресс, на вопрос News.am, не угроза ли прозвучала, пресс-спикер ответил:

«Ровно наоборот. Сожалею, что вновь делается попытка разделить общество на белых и черных. У нас есть печальный опыт создания разделительных линий – на примере поствыборных событий 2008г., для преодоления которых от общественности и властей потребовалось немало усилий. Именно этих уроков, которые власть и большая часть общества извлекла из истории, мы должны избежать любой ценой. И чтобы удержать господина Пашиняна от соблазна второй раз пойти по этому ложному пути, глава правительства и высказал эту мысль. Премьер остается открытым для настоящего диалога, и сейчас также не прекращаются усилия к этому. А не соответствующие действительности комментарии неуместны».