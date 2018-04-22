Нельзя подвергать испытаниям безопасность Армении и Арцаха – заявление президента РА

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением. Арменпресс представляет текст заявления, предоставленного Управлением по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Дорогие соотечественники,

События в нашей стране достигли опасной черты и могут привести к необратимым последствиям.

К сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры прекратились – при том, что они могли привести к развязке ситуации и снижению напряженности.

Тем не менее, необходимо отказаться от деструктивной позиции и поведения, что может расшатать стабильность страны, и продолжать искать возможности диалога.

Посему призываю всех граждан нашей страны, всех соотечественников в диаспоре воздержаться от попыток эскалировать ситуацию и проявить сдержанность.

Нельзя подвергать испытаниям безопасность Армении и Арцаха.

Накануне 24 апреля недопустим раскол в обществе. В этот день мы должны всем народом – будь то в Армении или Диаспоре, на виду у всего мира быть предельно сдержанными, консолидированными и в единении воздать дань памяти наших святых мучеников».