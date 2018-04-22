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Нельзя подвергать испытаниям безопасность Армении и Арцаха – заявление президента РА


Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением. Арменпресс представляет текст заявления, предоставленного Управлением по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Дорогие  соотечественники,

События в нашей стране  достигли опасной черты и могут привести к  необратимым последствиям.

К  сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры прекратились – при том, что они могли привести к развязке ситуации и снижению напряженности.

Тем не  менее, необходимо отказаться от деструктивной позиции и поведения, что может расшатать стабильность страны, и продолжать искать возможности диалога.

Посему призываю всех граждан нашей страны, всех соотечественников в диаспоре воздержаться от попыток  эскалировать ситуацию и проявить сдержанность.

Нельзя подвергать испытаниям безопасность Армении и Арцаха.

Накануне 24 апреля недопустим раскол в обществе. В этот день мы должны всем народом – будь то в  Армении или Диаспоре, на виду у  всего мира  быть предельно сдержанными, консолидированными и в единении  воздать дань памяти наших святых мучеников».

 

 

 

 

 




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