Власти Азербайджана рассматривают события в Армении как фактор для развязывания новой военной провокации против Арцаха

Коллегия Министерства обороны Армении распространила заявление относительно происходящих в Ереване событий.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

Заявление коллегии Министерства обороны Армении

Коллегия Министерства обороны Армении выражает глубокую озабоченность по поводу происходящих в последние дни событий в Ереване.

ВС Армении вне политических процессов и каждый день,каждый час обеспечивают защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Армении. В то же время очевидно, что попытки организации массовых мероприятий с нарушением закона, единоличного захвата власти, предъявления ультиматума конституционно избранному премьер-министру чреваты непредсказуемыми последствиями, которые могут серьезно обострить и ситуацию на границе, признаки чего уже наблюдаются.

Согласно разведданным, военно-политическое руководство Азербайджана рассматривает события в Армении как фактор для развязывания новой военной провокации против Арцаха. Дальнейшая эскалация ситуации содействует этому.

Попытки захвата власти, парализации работы госорганов, перекрытия транспортных путей неизбежно приведут к обострению военных вызовов. Для обеспечения обороны страны необходимо стабильная и взаимосвязанная работа всех госорганов.

Вне сомнений, что армянская армия в состоянии противодействовать любым посягательствам противника. Однако развязываемая внутренняя нестабильность – фактор, который при нежелательных развитиях может лишь отрицательно повлиять на выполнение оборонных задач, переход страны с мирного на военное положение.

Коллегия Минобороны Армении призывает участников массовых собраний избегать действий, которые могут стать причиной внутренней нестабильности. Миссию обороны Армении каждую минуту выполняют десятки тысяч сыновей нашего народа, уверенность и решимость которых существенно зависит и от ситуации в тылу. И организаторы, утверждающие о мирном характере своих действий, должны помнить о последствиях не только на месте проведения акции, но и угрозе, перед которой стоят наши солдаты и командиры на границе.

Виген Саркисян

Министр обороны РА

Мовсес Акопян

Начальник ГШ ВС РА, генерал-лейтенант

Микаел Арутюнян

генерал-полковник

АртакЗакарян

первый замминистра обороны РА

Давид Пахчанян

замминистра обороны, председатель Госкомитета военной промышленности

АртакДавтян

замминистра обороны

ОникГаспарян

первый замачальника ГШ ВС РА, генерал-майор

Степан Галстян

замачальника ГШ ВС РА, генерал-лейтенант

Тигран Хачатрян

замачальника ГШ ВС РА, генерал-майор

АндраникМакарян

замачальника ГШ ВС РА, генерал-майор

Левон Мнацаканян

Командующий АО, генерал-лейтенант