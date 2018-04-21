Азербайджан интенсивно нарушает режим прекращения огня: наблюдается активное передвижение военной техники

С 14:25 часов, 21 апреля, карабахско-азербайджанской линии соприкосновения противник начал интенсивное нарушение режима прекращения огня. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха, азербайджанские войска используют оружие различного калибра.

Кроме нарушений режима прекращения огня в различных участках линии соприкосновения наблюдаются активные передвижения рабочей силы и оборудования.

Передовые подразделения Армии обороны внимательно следят за действиями азербайджанских войск и в случае необходимости обращаются к шагам в соответствии с ситуацией.