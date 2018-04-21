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Президент Армении выразил готовность встретиться с НиколомПашиняном


Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в заявлении, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

Я выражаю свою  глубокую озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся  в Республике. 

Повисшая в воздухе нетерпимость  достигла своего пика. Я глубоко обеспокоен отказом от предложения о диалоге, что может привести к конфронтации. 

Поэтому я обращаюсь ко всем, на минуту остановиться и трезво подумать, к каким последствиям может привести это сопротивление. 

Это не политический призыв, а я обращаюсь к вам как родитель, как друг и как армянин. 

Я призываю всех проявлять максимальную сдержанность и ответственность перед тем, как предпринять какие-либо шаги, строго следовать духу и букве закона, не выходить за пределы прав и обязательств граждан Армении, не выходить за пределы своих официальных полномочий. 

Любое политическое требование,  каким бы оно не казалось обоснованным, если может поставить под угрозу здоровье и жизнь гражданина, становится бессмысленным. 

К сожалению, у нас есть этот опыт и мы не должны допустить его повторения. 

Не будет победителей и проигравших, мы все пострадаем, страна пострадает. 

Необходимо разрядить обстановку. Необходимо сделать так, чтобы барьер, разделяющий стороны, возможно было бы устранить. 

Поэтому я готов встретиться с депутатом НС Никол Пашиняном для смягчения существующей напряженности посредством диалога между политическими силами».

 

 




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