Президент Армении выразил готовность встретиться с НиколомПашиняном

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением о внутриполитической ситуации. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в заявлении, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

Я выражаю свою глубокую озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в Республике.

Повисшая в воздухе нетерпимость достигла своего пика. Я глубоко обеспокоен отказом от предложения о диалоге, что может привести к конфронтации.

Поэтому я обращаюсь ко всем, на минуту остановиться и трезво подумать, к каким последствиям может привести это сопротивление.

Это не политический призыв, а я обращаюсь к вам как родитель, как друг и как армянин.

Я призываю всех проявлять максимальную сдержанность и ответственность перед тем, как предпринять какие-либо шаги, строго следовать духу и букве закона, не выходить за пределы прав и обязательств граждан Армении, не выходить за пределы своих официальных полномочий.

Любое политическое требование, каким бы оно не казалось обоснованным, если может поставить под угрозу здоровье и жизнь гражданина, становится бессмысленным.

К сожалению, у нас есть этот опыт и мы не должны допустить его повторения.

Не будет победителей и проигравших, мы все пострадаем, страна пострадает.

Необходимо разрядить обстановку. Необходимо сделать так, чтобы барьер, разделяющий стороны, возможно было бы устранить.

Поэтому я готов встретиться с депутатом НС Никол Пашиняном для смягчения существующей напряженности посредством диалога между политическими силами».