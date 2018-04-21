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Напряженная ситуация на перекрестке улиц Маштоца-Туманяна


 На   проспекте  Маштоца не  спадает напряженность. Участники протестной акции перекрыли перекресток улиц Маштоца-Туманяна, здесь уже долгое  время наблюдается напряженная ситуация. Как  передает Арменпресс, водитель по имени Сильва поставила  машину в  середине  улицы и отказывается убрать ее. Полицейские  попытались вывести ее толкая, однако безуспешно. Тогда  они сняли номерной знак и подвергли приводу  в  полицию Сильву.  

Полицейские  пытаются открыть движение, но водители перекрывают машинами оживленные  участки и непрерывно сигналят.

Время от времени перекресток  разблокируется, но машины вновь закрывают движение.




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