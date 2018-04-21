Напряженная ситуация на перекрестке улиц Маштоца-Туманяна

На проспекте Маштоца не спадает напряженность. Участники протестной акции перекрыли перекресток улиц Маштоца-Туманяна, здесь уже долгое время наблюдается напряженная ситуация. Как передает Арменпресс, водитель по имени Сильва поставила машину в середине улицы и отказывается убрать ее. Полицейские попытались вывести ее толкая, однако безуспешно. Тогда они сняли номерной знак и подвергли приводу в полицию Сильву.

Полицейские пытаются открыть движение, но водители перекрывают машинами оживленные участки и непрерывно сигналят.

Время от времени перекресток разблокируется, но машины вновь закрывают движение.