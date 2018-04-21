СНБ предотвратила теракты в Армении – будет представлен видеоматериал

СНБ Армении распространила заявление о том, что граждане РА Г.Б. и Ш.М., имеющие отношение к членам вооруженной группировки «Саснацрер», создав преступный сговор и руководя им, планировали, используя самодельные взрывные устройства с дистанционным управлением в разных местах жилого и общественного назначения Республики Армения создать атмосферу тотального страха и, создавая давление на органы государственной власти, принудить их к выполнению определенных условий.

На основании непосредственно возникшего подозрения в совершении преступления Г.Б. и Ш.М., а также 4 предполагаемых их соучастника, арестованы СНБ РА.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

В заявлении, в частности, говорится:

«… В последнее время в СНБ периодически поступает информация о формирующихся факторах, способствующих возникновению, развитию и осуществлению террористических поползновений на территории Республики Армения, возникающих в результате подрывных действий спецслужб иностранных государств и организаций, а также отдельных лиц.

В частности, в СНБ Армении поступила оперативная информация о планировании противоправных действий против основ конституционного порядка, государства и общественной безопасности, об активизации лиц, еще в прошлом попавших в поле внимания СНБ, и подготовке ими новых тяжких преступлений.

Согласно полученным сведениям, граждане РА Г.Б. и Ш.М., имеющие отношение к ЖирайруСефиляну и членам вооруженной группировки «Саснацрер», создав преступный сговор и руководя им, планировали в разных местах жилого и общественного назначения Республики Армения – в частности, на площади Свободы, ТРЦ «ДалмаГарден Мол», под эстакадами, в других средствах связи, а также возле жилых домов, используя 100-150 самодельных взрывных устройств, устроить взрывы со смертельным исходом определенных официальных лиц – в том числе членов правоохранительных органов, с дистанционным управлением создать атмосферу тотального страха и, создавая давление на органы государственной власти, принудить их к выполнению определенных условий.

Г.Б. и Ш.М., с целью проведения указанных действий, изготовили и тестировали взрывные устройства, а также пытались завербовать для этих целей других лиц, обещая им и членам их семей надежную защиту и материальную помощь.

Следственное управление СНБ РА возбудило уголовные дела по чч. 1 и 2 ст. 226 УК РА (создание/руководство, а также соучастие в преступном сообществе), ч.3 ст. 35-217 (подготовка теракта организованной преступной группировкой), ч.3 ст. 236 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной преступной группировкой).

Сотрудниками соответствующих подразделений СНБ произведено 19 обысков в квартирах и автомобилях отдельных лиц, в результате чего обнаружены предметы , имеющие отношение к делу: порох, запалы, детонаторы, фитили и самодельные взрывные устройства и их составляющие. По непосредственно возникшему подозрению Г.Б. и Ш.М., а также 4 предполагаемых их соучастника, арестованы СНБ РА.

В настоящее время производятся неотложные следственные мероприятия с целью всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств предположительно совершенных преступлений и всех вовлеченных лиц.

Служба национальной безопасности будет последовательна в выполнении своих обязанностей по обеспечению общественной и государственной безопасности, в выявлении, предотвращении и пресечении террористических и экстремистских действий.

СНБ призывает воздерживаться от любых действий, угрожающих национальной безопасности, призывая общество, в том числе и участников акций, проявлять бдительность.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.