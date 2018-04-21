Время в Ереване: 11:07:36,   21 Апрель

СНБ предотвратила теракты в Армении – будет представлен видеоматериал


СНБ Армении распространила заявление о том, что граждане  РА Г.Б. и Ш.М., имеющие  отношение  к членам вооруженной  группировки «Саснацрер», создав преступный сговор и руководя им, планировали, используя самодельные взрывные устройства с дистанционным управлением в разных местах жилого и  общественного назначения Республики Армения создать атмосферу  тотального страха и, создавая давление на  органы  государственной  власти, принудить их к  выполнению определенных условий.

На основании непосредственно возникшего подозрения в совершении преступления  Г.Б. и Ш.М.,  а также 4 предполагаемых их соучастника, арестованы СНБ РА.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  СНБ.

В заявлении, в частности, говорится:

«… В последнее время в СНБ периодически поступает информация о формирующихся факторах, способствующих возникновению, развитию и осуществлению террористических поползновений на территории Республики Армения, возникающих в результате подрывных действий спецслужб иностранных государств и организаций, а также отдельных лиц.  

В частности, в СНБ Армении поступила оперативная информация о планировании противоправных действий против основ конституционного порядка, государства и общественной безопасности, об активизации лиц, еще в прошлом попавших в поле  внимания СНБ, и  подготовке ими новых тяжких  преступлений.

Согласно полученным сведениям, граждане  РА Г.Б. и Ш.М., имеющие  отношение  к ЖирайруСефиляну и членам вооруженной  группировки «Саснацрер», создав преступный сговор и руководя им, планировали в разных местах жилого и  общественного назначения Республики Армения – в частности, на площади Свободы, ТРЦ «ДалмаГарден Мол», под эстакадами, в других средствах связи, а также возле жилых домов, используя 100-150 самодельных взрывных устройств, устроить взрывы со смертельным исходом определенных официальных лиц – в том числе членов правоохранительных органов,  с дистанционным управлением  создать атмосферу  тотального страха и, создавая давление на  органы  государственной  власти, принудить их к  выполнению определенных условий.

Г.Б. и Ш.М.,   с целью проведения указанных действий, изготовили и тестировали взрывные  устройства, а также пытались завербовать для  этих целей других лиц, обещая им  и членам их семей надежную защиту и материальную помощь. 

Следственное управление СНБ РА возбудило уголовные дела по чч. 1 и 2  ст. 226 УК РА (создание/руководство, а также соучастие в   преступном сообществе), ч.3 ст. 35-217 (подготовка теракта организованной преступной  группировкой), ч.3 ст. 236 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной преступной  группировкой).

Сотрудниками соответствующих подразделений СНБ произведено 19 обысков в квартирах и автомобилях отдельных лиц, в результате  чего обнаружены предметы , имеющие  отношение к делу: порох, запалы, детонаторы, фитили и самодельные взрывные  устройства и их составляющие. По непосредственно возникшему подозрению Г.Б. и Ш.М.,  а также 4 предполагаемых их соучастника, арестованы СНБ РА.

В настоящее время производятся неотложные следственные  мероприятия с целью всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств предположительно совершенных преступлений и всех вовлеченных лиц.  

Служба  национальной безопасности будет последовательна в выполнении своих обязанностей по обеспечению общественной и государственной  безопасности, в выявлении, предотвращении и   пресечении террористических и  экстремистских действий.

СНБ призывает воздерживаться от любых действий, угрожающих национальной безопасности, призывая общество, в том числе  и участников акций, проявлять бдительность.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации