Интеллигенция поздравила Сержа Саргсяна и выразила ему свою поддержку

Более 30 представителей интеллигенции поздравили Сержа Саргсяна с избранием премьер-министром Армении.

Как передает Арменпресс, они выразили свою поддержку в выполнении им поставленных задач.

«Уважаемый Серж Саргсян,

Поздравляем Вас с избранием премьер-министром Армении. Мы выражаем Вам содействие в выполнении им поставленных задач по обеспечению благосостояния и безопасности народа», - говорится в обращении.

Обращение подписали доктора технических наук, профессора Ованес Токмаджян, Левон Токмаджян, академик НАН РА, доктора физико-математических наук, профессора Эдуард Казарян, ВаникЗакарян, член-корреспондент НАН РА, доктор искусства, профессор Арарат Агасян, профессор Ашот Маркосян, доктор физико-математических наук, профессор Айк Саркисян, доктора технических наук, профессора ВаанАветисян, АрцруниСафарян, Николай Чилингарян, РазмикПетеотян, Эмиль Хачатрян, Эдуард Ашчиян, доктора сельскохозяйственных наук, профессора УнанКазарян, РузаннаМанукян, доктора экономики, профессора Давид Ахвердян, Тигран Мартиросян, Владимир Арутюнян, доктор искусствоведения, профессор Анна Асатрян, доктор медицины, профессор Карен Бабаян, доктора технических наук, профессора Вилик Саркисян, Сурен Агбалян, МигранСтакян, ГеворкПирумян, Борис Баласанян, Арам Аракелян, доктора технических наук Артур Минасян, Петрос Амбарцумян, Манук Варданян, Ваче Токмаджян, Овсеп Петросян, Артур Минасян, доктор геологии Армен Сагателян, доктор архитектуры, профессор ГарникШахкян, доктор педагогических наук, профессор Лерник Петросян, доктор химии Серж Саркисян, доктор сельскохозяйственных наук Гаяне Саркисян, доктора исторических наук, профессора Гамлет Арутюнян, Эдик Минасян, доктор философии ГригорАсатрян, профессор Арарат Гочикян, доктор экономики Тигран Арутюнян, Давид Арутюнян.