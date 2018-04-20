СНБ раскрыла и предотвратила кибернападение на компьютерные сети органов государственного управления

Служба национальной безопасности Республики Армения, продолжая осуществление комплексных мер, направленных на защиту государственных информационных ресурсов в информационных и телекоммуникационных системах Республики Армения в рамках решения задач своей компетенции, выявила и предотвратила очередной случай киберпреступности в отношении компьютерных сетей различных органов государственной администрации Армении.

Как сообщили Арменпресс в прессе-службе Службы национальной безопасности, в частности, в результате оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что содержащие различные вредоносные программы электронные письма были отправлены на электронные адреса различных органов государственного управления Республики Армения по IP-адресу, зарегистрированному в Королевстве Нидерландов. Через сети эти программы скрыто копировали информацию и передавали на сервер, зарегистрированной в Австралии.

В результате действий сотрудников СНБ эти вредоносные программы нейтрализованы, и утечка остановилась.

Служба национальной безопасности Республики Армения направила ходатайства о правовой помощи в соответствии с частью 1 статьи 256 («Разработка, использование и распространение вредоносных программ») Уголовного кодекса Республики Армения с привлечением специальных служб и компетентных органов иностранных государств для выявления и идентификации лиц, которые разрабатывают и используют вышеупомянутые программы.