Полиция предупреждает о возможности разгона собрания в случае продолжения незаконных действий

Полиция Армении снова распространила заявление в связи с проходящими в Ереване акциями протеста. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в заявлении говорится:

«Полиция Армении долгое время проявляла терпимость к организаторам и участникам незаконных собраний, проводимых в столице, в соответствии с буквой и духом закона Армении «О свободе собраний».

Тем не менее, игнорируя решение Полиции о прекращении незаконных собраний, проводимых в центре Еревана с 16 апреля, а также многочисленные заявления о бдительности и пребывании в рамках закона «О свободе собраний», организаторы митингов продолжают своими заявлениями и действиями обострять ситуацию.

Организаторы собраний провоцируют участников на различные антиправовые шаги, направленные на разжигание столкновений между полицией и манифестантами. Их призывы к «неожиданным» действиям уже привели к массовым беспорядкам, серьезно затрудняющим реализацию прав и свобод других людей, нормальному функционированию государственных органов и организаций, угрожающим жизни и здоровью граждан, общественной безопасности, и привели к несоразмерным ограничениям общественных интересов.

В то же время всем очевидны скрытые призывы или шаги организаторов, в отдельных случаях, действия из подполья, и эти простые тактические маневры не освобождают организаторов от ответственности.

В свете вышесказанного мы еще раз предупреждаем, что указанное оставляет за полиции право осуществлять любые необходимые действия, в том числе использование специальных средств, для разгона собрания, а ответственность за все последствия полностью будут нести организаторы.

Мы призываем лояльных принципам мирных собраний граждан не поддаваться провокациям, воздержаться от противоправных действий, а тем лицам, чьи несовершеннолетние дети участвуют в незаконных собраниях, призываем принять меры по их устранению с митингов во избежание нежелательных последствий.

Опять же, мы призываем журналистов выполнять свою профессиональную деятельность на разумном в плане безопасности расстоянии».