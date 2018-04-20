Азиатские индексы - 20-04-18

ТОКИО, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.13% и составил 22162.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 1751.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 3071.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 30418.33 пункта.