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Азиатские индексы - 20-04-18


ТОКИО, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.13% и составил 22162.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 1751.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.47% и составил 3071.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 30418.33 пункта.




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