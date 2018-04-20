Премьер-министр Серж Саргсян получает поздравительные послания от иностранных коллег

Сержу Саргсяну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении поздравительные послания направили президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Сапар Исаков, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук, а также председатель Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании председателя ЕЭК Тиграна Саркисяна говорится:

«Позвольте от себя лично и от имени Евразийской экономической комиссии сердечно поздравить Вас с избранием на пост Премьер-министра Республики Армения.

За годы Вашего президентства Армения прошла через важнейшие экономические, политические и социальные реформы, которые создали серьезный фундамент для развития и укрепления как экономики, так и институциональных основ армянской государственности.

Под Вашим непосредственным руководством Республика Армения вступила в Евразийский экономический союз, что создало основу развития страны в рамках интеграционного пространства.

Позвольте пожелать Вам в Вашем новом статусе Премьер-министра дальнейших успехов и достижений во благо Армении, ее народа и нашего интеграционного объединения».