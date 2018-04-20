Церемонию израильской премии Genesis отменили из-за Натали Портман

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман отказалась приехать в Израиль на вручение так называемой "Еврейской нобелевской премии" Genesis из-за "последних событий в еврейском государстве", в результате июньская церемония была отменена, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте премии.

"Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time "Еврейской нобелевской премией". Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман", — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Представитель Портман сообщил организаторам, что "последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле", а также что актриса "не может с чистой совестью принять участие в премии".

В связи с отказом Портман посетить Израиль организаторы объявили об отмене церемонии вручения премии, которая была запланирована на 28 июня 2018 года.

Ежегодная премия Genesis в размере одного миллиона долларов была учреждена в Израиле в 2012 году. Как сообщается на сайте премии, средства на финансирование проекта выделяет одна из крупнейших в мире благотворительных еврейских организаций — фонд Genesis. Премия присуждается евреям и выходцам из Израиля, получившим мировое признание за выдающиеся достижения в различных профессиональных областях, в науке и искусстве.

Ранее сообщалось, что за три недели протестов на границе с сектором Газа было убито 28 палестинцев и свыше 1,6 тысячи человек получили ранения.