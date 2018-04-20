Президент Армении встретился с послом Литвы
Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Армении Эрикаса Петрикаса, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране. Президент Республики высоко оценил большую работу, выполненную послом в период пребывания в должности и вклад в дело развития армяно-литовских отношений.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Эрикас Петрикас в свою очередь отметил, что всегда останется хорошим другом армянского народа.
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