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Президент Армении встретился с послом Литвы


Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Армении Эрикаса Петрикаса, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране. Президент Республики высоко оценил большую работу, выполненную послом в период пребывания в должности и вклад в дело развития армяно-литовских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Эрикас Петрикас в свою очередь отметил, что всегда останется хорошим другом армянского народа.




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