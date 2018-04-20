Вот так будет выглядеть гиперроскошный внедорожник Mercedes-Maybach

В распоряжении китайского издания Autohome оказалось первое изображение концепта Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury – роскошного внедорожника, который на следующей неделе дебютирует в Пекине. До этого публиковались только тизеры интерьера автомобиля, теперь же можно увидеть дизайн передней части кузова, передает Арменпресс.

Судя по предыдущим тизерам, новинка получит интерьер с четырьмя посадочными местами. Салон будет отделан белой кожей, натуральным деревом, алюминием и вставками из золота.

Дизайн внедорожника напоминает предыдущий концепт серии Vision – электрический кабриолет Mercedes-Maybach 6, оснащенный 750-сильной силовой установкой. В отделке этого прототипа также использовалось золото.