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Вот так будет выглядеть гиперроскошный внедорожник Mercedes-Maybach


В распоряжении китайского издания Autohome оказалось первое изображение концепта Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury – роскошного внедорожника, который на следующей неделе дебютирует в Пекине. До этого публиковались только тизеры интерьера автомобиля, теперь же можно увидеть дизайн передней части кузова, передает Арменпресс.

Судя по предыдущим тизерам, новинка получит интерьер с четырьмя посадочными местами. Салон будет отделан белой кожей, натуральным деревом, алюминием и вставками из золота.

Дизайн внедорожника напоминает предыдущий концепт серии Vision – электрический кабриолет Mercedes-Maybach 6, оснащенный 750-сильной силовой установкой. В отделке этого прототипа также использовалось золото.




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