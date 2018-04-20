Премьер-министр Китая поздравил премьер-министра Армении Сержа Саргсяна

После избрания на специальном заседании НС РА и назначения на должность премьер-министра указом Президента Республики, Серж Саргсян получает поздравления по случаю вступления в должность от руководителей зарубежных государств, представителей государственного и общественного сектора РА, частных лиц. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Поздравительные послания премьер-министру Республики направили Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, президент Республики Арцах Бако Саакян, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, премьер-министр КНР Ли Кецян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В адресованном премьер-министру Сержу Саргсяну поздравительном послании премьер-министра КНР Ли Кецяна, в частности, говорится:«Ваше Превосходительство,По случаю Вашего избрания на пост Премьер-министра Республики Армения, от имени Правительства Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю Вам искренние поздравления!Армения является традиционным и дружественным партнёром Китая, китайско-армянские отношения уходят корнями в глубь веков. После установления дипломатических отношений между нашими странами поддерживаются тесные контакты на высоком уровне, неуклонно укрепляется политическое взаимодоверие, поступательно продвигается практическое сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, инфраструктурной и других областях.Китайская сторона готова вместе с армянской стороной прилагать усилия к тому, чтобы наше сотрудничество во всех областях достигло новых сдвигов, чтобы совместная реализация инициативы «Один пояс, один путь» дала больше позитивных результатов на благо народов двух стран.Желаю Вам дальнейших успехов на новом ответственном государственном посту".