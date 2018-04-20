США озабочены перспективой проведения в Турции выборов в условиях чрезвычайного положения

США озабочены перспективой проведения в Турции президентских и парламентских выборов в условиях чрезвычайного положения. Как передает «Арменпресс», об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

«В условиях чрезвычайного положения трудно будет провести абсолютно свободные и прозрачные выборы. Мы внимательно следим за этим. Конечно, хотелось бы видеть свободные и справедливые выборы. Однако есть озабоченность»,- заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Об этом глава государства заявил в среду, 18 апреля, по итогам встречи с главой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал и о причинах подобного решения. В частности, он указал на события в Сирии и Ираке, борьбу с ИГИЛ, и с курдскими боевиками. По его словам, срочность проведения в стране президентских и парламентских выборов необходима как «средство преодоления царящей неопределенности». Среди причин решения о проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов – экономическая ситуация в стране. Экономика Турции стала очень уязвимой, наблюдается девальвация лиры, 2-значная инфляция. Это сказывается на имидже партии власти «Справедливость и развитие», что уменьшило бы голоса в ее пользу к 2019 году. Эрдоган решил не рисковать и ускорить проведение выборов.

Кроме того, при проведении в стране досрочных президентских и парламентских выборов оппозиция лишается возможности организоваться и подготовиться к выборам.

В Турции состоятся исторические досрочные выборы, поскольку они ознаменуют переход к президентской форме правления, и со дня основания Республики Турция в 1923 году это будет самая серьезная политическая перемена.

Новые положения конституции планировалось ввести после проведения в стране президентских и парламентских выборов – как планировалось, в ноябре 2019 года. Однако, как видно, это произойдет на 1.5 года раньше.

Причем, Эрдоган получит возможность стать президентом еще дважды – до 2028 года.

Кроме того, проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов состоится в условиях чрезвычайного положения, введенного еще со времени попытки переворота 2016 года.