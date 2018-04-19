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Убеждены в том, что ситуация в дружественной Республике Армения будет урегулирована демократическим путем: Захарова


Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась событий в Армении в последние дни.

"Официальная Москва убеждена в том, что ситуация в дружественной Республике Армения будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле", - как сообщает Арменпресс, заявила Захарова.




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