Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию

Американская актриса Шарлиз Терон рассказала о том, как набирала вес для роли. Интервью опубликовано на Entertainment Tonight, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

42-летней артистке пришлось набрать больше 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.

«Я набрала около 50 фунтов для этого фильма. Я просто хотела почувствовать, что чувствовала эта женщина, и для меня это был способ сблизиться с героиней», — поделилась актриса. По ее словам, она столкнулась с жестокой депрессией.

Терон также рассказала о своей диете. Для того, чтобы набрать вес всего за три месяца, ей пришлось пить молочные коктейли и есть бургеры на завтрак, а по ночам есть макароны с сыром. «Поддерживать такой вес очень сложно», — посетовала артистка.

В 2003 году Шарлиз Терон пришлось измениться до неузнаваемости для роли в картине «Монстр». Тогда она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом. За эту роль актриса получила премию «Оскар».

