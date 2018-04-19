В Чили на 122-м году жизни скончался самый пожилой мужчина в мире

Чилиец Селино Вильануэва Харамильо, который считался самым пожилым человеком в мире, ушел из жизни в возрасте 121 года, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг британская газета The Guardian.

Мужчина скончался накануне в больнице в коммуне Марикина на юге Чили.

Харамильо родился 25 июля 1896 года, однако официального подтверждения этой информации нет, так как никаких документов, подтверждающих эту дату, не сохранилось.

В течение последних нескольких дней он находился в больнице из-за проблем с легкими, однако врачи строили оптимистические прогнозы и надеялись, что он скоро поправится.

Издание отмечает, что Харамильо никогда не был женат и что у него нет никаких родственников.