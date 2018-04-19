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Президент Армении Армен Саргсян назначил еще трех министров


Президент Армении Армен Саргсян сегодня, 19 апреля,  подписал указы о назначении еще трех министров. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности Вардан Арамян переназначен министром финансов Армении, Давид Локян – министром территориального управления и развития, Сурен Караян  – министром экономического развития и инвестиций.


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